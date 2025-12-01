Direktori Syarikat
Inmar
Inmar Pengurus Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Produk in United States di Inmar berkisar dari $126K hingga $176K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Inmar. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$135K - $159K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$126K$135K$159K$176K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Inmar?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Inmar in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $175,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Inmar untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $126,000.

Sumber Lain

