Inmar Gaji

Julat gaji Inmar adalah dari $79,600 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $224,400 untuk Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Inmar. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $109K
Pengurus Sains Data
$188K
Saintis Data
$110K

Penganalisis Kewangan
$86.7K
Sumber Manusia
$79.6K
Pemasaran
$224K
Pengurus Produk
$147K
Jualan
$124K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Inmar is Pemasaran at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

Sumber Lain