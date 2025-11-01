Direktori Syarikat
Ingram Micro
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Ingram Micro Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di Ingram Micro berkisar dari ₹925K seyear untuk Software Engineer II hingga ₹1.65M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yeanan median in India berjumlah ₹1.11M. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Ingram Micro?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ingram Micro in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,650,438. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ingram Micro untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹728,800.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ingram Micro

Sumber Lain