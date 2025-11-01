Pampasan Jurutera Perisian in India di Ingram Micro berkisar dari ₹925K seyear untuk Software Engineer II hingga ₹1.65M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.11M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ingram Micro. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
