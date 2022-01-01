Direktori Syarikat
Ingram Micro
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Ingram Micro Gaji

Julat gaji Ingram Micro adalah dari $10,091 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $264,924 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ingram Micro. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $10.1K
Pereka Produk
Median $168K

Pereka UX

Saintis Data
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Penganalisis Perniagaan
$186K
Penganalisis Kewangan
$127K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$146K
Pemasaran
$101K
Pengurus Produk
$83.6K
Pengurus Projek
$119K
Jualan
$72.5K
Jurutera Jualan
$20.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$81K
Arkitek Penyelesaian
$265K
Pengurus Program Teknikal
$176K
Penyelidik UX
$77.4K
Kapitalis Ventura
$66.7K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ingram Micro ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $264,924. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ingram Micro ialah $92,702.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Ingram Micro

Syarikat Berkaitan

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain