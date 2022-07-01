Infront X Gaji

Julat gaji Infront X adalah dari $43,512 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $181,090 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Infront X . Terakhir dikemas kini: 8/12/2025