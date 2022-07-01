Direktori Syarikat
Infront X Gaji

Julat gaji Infront X adalah dari $43,512 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $181,090 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Infront X. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Pengurus Produk
$181K
Pengurus Projek
$43.5K
Jurutera Perisian
$92.8K

Pengurus Program Teknikal
$161K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Infront X ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $181,090. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Infront X ialah $126,793.

