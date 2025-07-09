Direktori Syarikat
Infotech
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Infotech Gaji

Julat gaji Infotech adalah dari $24,984 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Elektrik di hujung bawah hingga $100,025 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Infotech. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Elektrik
$25K
Pengambilan Pekerja
$99.5K
Jurutera Perisian
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Infotech is Jurutera Perisian at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $100,025. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Infotech is $99,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Infotech

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Flipkart
  • Apple
  • Snap
  • Pinterest
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain