Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di Infosys berkisar dari ₹509K seyear untuk JL3B hingga ₹1.61M seyear untuk JL6B. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹947K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infosys. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
JL3B
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)