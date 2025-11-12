Direktori Syarikat
Infosys
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • Canada

Infosys Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Canada

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada di Infosys berkisar dari CA$105K seyear untuk JL4 hingga CA$114K seyear untuk JL5. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$97.9K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infosys. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Tahap Permulaan)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Infosys, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Infosys in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$156,065. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Infosys untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada ialah CA$101,696.

Sumber Lain