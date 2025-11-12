Pampasan Jurutera Perisian Backend in San Francisco Bay Area di Infosys berkisar dari $124K seyear untuk JL4 hingga $138K seyear untuk JL6B. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $131K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infosys. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$124K
$122K
$0
$2.5K
JL5
$139K
$138K
$0
$1.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)