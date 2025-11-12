Pampasan Jurutera Perisian Backend in India di Infosys berkisar dari ₹488K seyear untuk JL3B hingga ₹1.62M seyear untuk JL5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.19M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infosys. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
JL3B
₹488K
₹485K
₹1.9K
₹694.5
JL3A
₹461K
₹461K
₹0
₹0
JL4
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹14.9K
JL5
₹1.62M
₹1.51M
₹4.1K
₹106K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)