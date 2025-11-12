Pampasan Jurutera Perisian Backend in Greater Hyderabad Area di Infosys berkisar dari ₹585K seyear untuk JL3B hingga ₹1.12M seyear untuk JL5. Pakej pampasan yearan median in Greater Hyderabad Area berjumlah ₹1.05M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infosys. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
JL3B
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)