Direktori Syarikat
Infostretch
Infostretch Gaji

Julat gaji Infostretch adalah dari $118,000 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $169,150 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Infostretch. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $118K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$136K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$169K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Infostretch ialah Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $169,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Infostretch ialah $135,675.

