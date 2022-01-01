Infostretch Gaji

Julat gaji Infostretch adalah dari $118,000 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $169,150 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Infostretch . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025