Pampasan Jurutera Perisian in United States di Infor berkisar dari $78.9K seyear untuk Associate Software Engineer hingga $123K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $84K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
