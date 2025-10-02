Direktori Syarikat
Infor Jurutera Perisian Gaji di Sri Lanka

Pampasan Jurutera Perisian in Sri Lanka di Infor berjumlah LKR 2.78M seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Sri Lanka berjumlah LKR 3.18M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Infor?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Infor in Sri Lanka berada pada jumlah pampasan tahunan LKR 17,549,918. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Infor untuk peranan Jurutera Perisian in Sri Lanka ialah LKR 3,105,675.

