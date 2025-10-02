Pampasan Jurutera Perisian in Netherlands di Infor berjumlah €70.2K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Netherlands berjumlah €64.9K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
