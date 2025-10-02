Pampasan Jurutera Perisian in Greater Hyderabad Area di Infor berkisar dari ₹667K seyear untuk Associate Software Engineer hingga ₹1.69M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Hyderabad Area berjumlah ₹1.21M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
