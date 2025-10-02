Direktori Syarikat
Infor
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Czech Republic

Infor Jurutera Perisian Gaji di Czech Republic

Pampasan Jurutera Perisian in Czech Republic di Infor berjumlah CZK 1.25M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Czech Republic berjumlah CZK 1.31M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Lihat 1 Lebih Tahap
CZK 3.5M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Infor?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Infor in Czech Republic berada pada jumlah pampasan tahunan CZK 1,403,914. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Infor untuk peranan Jurutera Perisian in Czech Republic ialah CZK 1,137,187.

