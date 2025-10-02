Direktori Syarikat
Infobip Jurutera Perisian Gaji di Croatia

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Croatia di Infobip berjumlah €44.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Infobip. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Jumlah setahun
€44.3K
Tahap
Middle
Asas
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.9K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Infobip?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Infobip in Croatia berada pada jumlah pampasan tahunan €57,887. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Infobip untuk peranan Jurutera Perisian in Croatia ialah €42,355.

