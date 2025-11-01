Direktori Syarikat
Pakej pampasan Perunding Pengurusan median in Canada di Info-Tech Research Group berjumlah CA$139K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info-Tech Research Group. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$139K
Tahap
L3
Asas
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Info-Tech Research Group in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$188,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Info-Tech Research Group untuk peranan Perunding Pengurusan in Canada ialah CA$139,200.

