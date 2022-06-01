Direktori Syarikat
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Gaji

Julat gaji Info-Tech Research Group adalah dari $31,990 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $119,710 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Info-Tech Research Group. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Pengurus Projek
Median $102K
Perunding Pengurusan
$61.7K
Jualan
$120K

Jurutera Perisian
$32K
Soalan Lazim

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Info-Tech Research Group adalah Jualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $119,710. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Info-Tech Research Group adalah $81,643.

