  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • India

Info Edge Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di Info Edge berjumlah ₹1.84M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.77M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info Edge. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Penyerahan Gaji Terkini
Apakah tahap kerjaya di Info Edge?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Info Edge in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,237,962. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Info Edge untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in India ialah ₹1,665,459.

Sumber Lain