Pampasan Jurutera Perisian in Greater Delhi Area di Info Edge berkisar dari ₹1.8M seyear untuk Senior Software Engineer hingga ₹4.88M seyear untuk Tech Lead/Team Lead. Pakej pampasan yearan median in Greater Delhi Area berjumlah ₹2.01M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info Edge. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
