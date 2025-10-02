Direktori Syarikat
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
Info Edge Jurutera Perisian Gaji di Greater Delhi Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Delhi Area di Info Edge berkisar dari ₹1.8M seyear untuk Senior Software Engineer hingga ₹4.88M seyear untuk Tech Lead/Team Lead. Pakej pampasan yearan median in Greater Delhi Area berjumlah ₹2.01M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info Edge. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Info Edge?

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

