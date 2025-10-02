Direktori Syarikat
Info Edge Pengurus Produk Gaji di Greater Delhi Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Greater Delhi Area di Info Edge berjumlah ₹3.96M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info Edge. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Jumlah setahun
₹3.96M
Tahap
B4
Asas
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Info Edge?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Info Edge in Greater Delhi Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,874,730. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Info Edge untuk peranan Pengurus Produk in Greater Delhi Area ialah ₹3,962,102.

