Direktori Syarikat
Infinidat
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Infinidat Gaji

Gaji Infinidat berkisar dari $35,638 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $111,440 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Infinidat. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $84.3K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
$93.5K
Operasi Khidmat Pelanggan
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pemasaran
$111K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Infinidat最高薪職位是Pemasaran at the Common Range Average level，年度總薪酬為$111,440。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Infinidat年度總薪酬中位數為$88,927。

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Infinidat

Syarikat Berkaitan

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain