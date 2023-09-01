Direktori Syarikat
Inetum Gaji

Julat gaji Inetum adalah dari $19,857 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $162,089 untuk Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Inetum. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $33K

Jurutera Perisian Full-Stack

Operasi Perniagaan
$162K
Penganalisis Perniagaan
$48.8K

Penganalisis Data
$19.9K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$37K
Perunding Pengurusan
$25.2K
Pengurus Produk
$30.5K
Pengurus Projek
$38.3K
Arkitek Penyelesaian
$42.1K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Inetum ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $162,089. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Inetum ialah $36,991.

