Direktori Syarikat
Indus Valley Partners
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Indus Valley Partners Arkitek Penyelesaian Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in India di Indus Valley Partners berkisar dari ₹509K hingga ₹708K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indus Valley Partners. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹545K - ₹642K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹509K₹545K₹642K₹708K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Arkitek Penyelesaian penyerahans di Indus Valley Partners untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Indus Valley Partners?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Arkitek Penyelesaian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Arkitek Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Indus Valley Partners in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹708,275. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Indus Valley Partners untuk peranan Arkitek Penyelesaian in India ialah ₹508,505.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Indus Valley Partners

Syarikat Berkaitan

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Snap
  • Amazon
  • Apple
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain