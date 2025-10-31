Direktori Syarikat
inDriver
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

inDriver Pereka Produk Gaji

Pakej pampasan Pereka Produk median in Kazakhstan di inDriver berjumlah KZT 23.19M seyear.

Pakej Median
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Jumlah setahun
KZT 23.19M
Tahap
Middle
Asas
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di inDriver?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di inDriver in Kazakhstan berada pada jumlah pampasan tahunan KZT 33,351,911. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di inDriver untuk peranan Pereka Produk in Kazakhstan ialah KZT 23,186,435.

