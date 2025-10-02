Direktori Syarikat
Indra
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Chile

Indra Jurutera Perisian Gaji di Chile

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Chile di Indra berjumlah CLP 19.45M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indra. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Jumlah setahun
CLP 19.45M
Tahap
L2
Asas
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Indra?

CLP 152.53M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CLP 28.6M+ (kadang kala CLP 286M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Indra in Chile sits at a yearly total compensation of CLP 21,290,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Jurutera Perisian role in Chile is CLP 19,447,952.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Indra

Syarikat Berkaitan

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain