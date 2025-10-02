Direktori Syarikat
Indra Jurutera Perkakasan Gaji di Madrid Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in Madrid Metropolitan Area di Indra berjumlah €35K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indra. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Jumlah setahun
€35K
Tahap
L2
Asas
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Indra?

€142K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Indra in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €46,644. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Indra untuk peranan Jurutera Perkakasan in Madrid Metropolitan Area ialah €29,810.

