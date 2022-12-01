Direktori Syarikat
IndiaMART Gaji

Julat gaji IndiaMART adalah dari $6,585 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $28,744 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja IndiaMART. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $13.8K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $28.7K
Jualan
$6.6K

Kapitalis Ventura
$11.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di IndiaMART ialah Pengurus Produk dengan pampasan total tahunan sebanyak $28,744. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di IndiaMART ialah $12,839.

