Pampasan Pengurus Produk in New York City Area di Indeed berkisar dari $147K seyear untuk L2 hingga $545K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $157K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indeed. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L2
$147K
$116K
$21.3K
$10.5K
L3
$188K
$144K
$34.1K
$10.2K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$545K
$279K
$174K
$93K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (8.35% suku tahunan)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.