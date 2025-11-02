Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in India di Indeed berkisar dari ₹769K hingga ₹1.12M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indeed. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹882K - ₹1.01M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (8.35% suku tahunan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Indeed in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,119,704. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Indeed untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in India ialah ₹768,610.

Sumber Lain