Direktori Syarikat
Included Health
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Included Health Gaji

Julat gaji Included Health adalah dari $114,570 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $332,655 untuk Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Included Health. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $219K
Pembantu Pentadbiran
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operasi Perniagaan
$333K
Penganalisis Data
$134K
Saintis Data
$325K
Penganalisis Kewangan
$115K
Pereka Produk
$186K
Pengurus Program
$208K
Pengurus Projek
$137K
Pengambilan Pekerja
$166K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$265K
Penyelidik UX
$286K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Included Health, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Included Health ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $332,655. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Included Health ialah $197,003.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Included Health

Syarikat Berkaitan

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain