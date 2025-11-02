Direktori Syarikat
In-Charge Energy
In-Charge Energy Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di In-Charge Energy berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan In-Charge Energy. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
In-Charge Energy
Interoperability Lead
Richmond, VA
Jumlah setahun
$120K
Tahap
L3
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di In-Charge Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di In-Charge Energy in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $165,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di In-Charge Energy untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $120,000.

Sumber Lain