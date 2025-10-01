Direktori Syarikat
Improving
Improving Jurutera Perisian Gaji di Greater Vancouver

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Vancouver di Improving berjumlah CA$95.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Improving. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Jumlah setahun
CA$95.6K
Tahap
Senior Software Developer I
Asas
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Improving?

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Improving in Greater Vancouver sits at a yearly total compensation of CA$141,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Improving for the Jurutera Perisian role in Greater Vancouver is CA$95,578.

