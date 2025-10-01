Direktori Syarikat
Imprint
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • New York City Area

Imprint Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di Imprint berjumlah $171K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Imprint. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$171K
Tahap
L3
Asas
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bonus
$10K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Imprint?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un Jurutera Perisian en Imprint in New York City Area está en una compensación total anual de $236,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Imprint para el puesto de Jurutera Perisian in New York City Area es $166,373.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Imprint

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Stripe
  • Netflix
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain