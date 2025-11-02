Direktori Syarikat
Impossible Foods
Impossible Foods Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United States di Impossible Foods berkisar dari $124K hingga $174K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Impossible Foods. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$134K - $156K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$124K$134K$156K$174K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Impossible Foods, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Impossible Foods in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $173,740. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Impossible Foods untuk peranan Saintis Data in United States ialah $124,100.

