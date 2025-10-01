Direktori Syarikat
Impossible Foods
Impossible Foods Jurutera Kimia Gaji di San Francisco Bay Area

Purata jumlah pampasan Jurutera Kimia in San Francisco Bay Area di Impossible Foods berkisar dari $177K hingga $259K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Impossible Foods. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$204K - $232K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$177K$204K$232K$259K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Impossible Foods, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

