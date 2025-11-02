Direktori Syarikat
Impossible Foods
Impossible Foods Pengurus Operasi Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Operasi Perniagaan di Impossible Foods berkisar dari $140K hingga $196K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Impossible Foods. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$152K - $177K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$140K$152K$177K$196K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Impossible Foods, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Operasi Perniagaan di Impossible Foods berada pada jumlah pampasan tahunan $196,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Impossible Foods untuk peranan Pengurus Operasi Perniagaan ialah $140,250.

Sumber Lain