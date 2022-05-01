Direktori Syarikat
Imperva
Imperva Gaji

Gaji Imperva berkisar dari $64,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $217,080 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Imperva. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $117K
Khidmat Pelanggan
$161K
Operasi Pemasaran
$189K

Pereka Produk
$141K
Pengurus Produk
$217K
Jurutera Jualan
$209K
Penganalisis Keselamatan Siber
$64K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$135K
Arkitek Penyelesaian
$132K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Imperva ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $217,080. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Imperva ialah $141,158.

Sumber Lain