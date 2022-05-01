Imperva Gaji

Gaji Imperva berkisar dari $64,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $217,080 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Imperva . Dikemas kini terakhir: 9/13/2025