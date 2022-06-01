Immersive Labs Gaji

Gaji Immersive Labs berkisar dari $55,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $106,693 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Immersive Labs . Dikemas kini terakhir: 11/25/2025