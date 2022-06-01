iMerit Technology Gaji

Gaji iMerit Technology berkisar dari $11,651 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $94,525 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas iMerit Technology . Dikemas kini terakhir: 11/25/2025