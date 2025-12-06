Direktori Syarikat
IMC
IMC Perunding Pengurusan Gaji

Purata jumlah pampasan Perunding Pengurusan in Singapore di IMC berkisar dari SGD 51.7K hingga SGD 73.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IMC. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$45.3K - $51.6K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di IMC?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di IMC in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 73,540. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di IMC untuk peranan Perunding Pengurusan in Singapore ialah SGD 51,727.

Sumber Lain

