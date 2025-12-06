Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di IMC berkisar dari $243K seyear untuk L1 hingga $335K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $245K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IMC. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
