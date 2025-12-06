Direktori Syarikat
IMC Jurutera Perkakasan Gaji

Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di IMC berkisar dari $243K seyear untuk L1 hingga $335K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $245K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IMC. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di IMC?

Jawatan Termasuk

Jurutera FPGA

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di IMC in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $650,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di IMC untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $245,000.

