Direktori Syarikat
iManage
iManage Gaji

Gaji iManage berkisar dari $121,390 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $426,629 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas iManage. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jurutera Perisian
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Pengurus Produk
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Khidmat Pelanggan
$139K
Saintis Data
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Jualan
$427K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$129K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di iManage ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $426,629. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di iManage ialah $129,551.

Sumber Lain