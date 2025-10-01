Direktori Syarikat
Illumio Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in San Francisco Bay Area di Illumio berkisar dari $213K hingga $309K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Illumio. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$242K - $281K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$213K$242K$281K$309K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Illumio, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Illumio in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $309,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Illumio untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in San Francisco Bay Area ialah $213,200.

