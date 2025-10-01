Direktori Syarikat
Illumio
Illumio Jurutera Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in San Francisco Bay Area di Illumio berjumlah $203K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Illumio. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Jumlah setahun
$203K
Tahap
L2
Asas
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Illumio?

$160K

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Illumio, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Illumio in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $283,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Illumio untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $210,000.

Sumber Lain