Pampasan Jurutera Perisian in United States di Illumina berkisar dari $105K seyear untuk P1 hingga $249K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $193K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Illumina. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Entry Software Engineer(Tahap Permulaan)
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
Intermediate Software Engineer
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
Senior Software Engineer
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Illumina, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Illumina in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $253,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Illumina untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $205,000.

