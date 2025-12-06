Pampasan Jurutera Perisian in United States di Illumina berkisar dari $105K seyear untuk P1 hingga $249K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $193K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Illumina. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Illumina, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
