Pampasan Jurutera Perisian in United States di IHS Markit berkisar dari $99.2K seyear untuk Software Engineer hingga $136K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $135K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IHS Markit. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
