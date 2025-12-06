Direktori Syarikat
iHerb
iHerb Ahli Teknologi Maklumat (TM) Gaji

Purata jumlah pampasan Ahli Teknologi Maklumat (TM) di iHerb berkisar dari $199K hingga $277K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan iHerb. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$213K - $251K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$199K$213K$251K$277K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di iHerb?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di iHerb berada pada jumlah pampasan tahunan $277,290. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di iHerb untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) ialah $199,080.

Sumber Lain

